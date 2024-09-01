Попередньо, Іскандери: сім ракет влучили у трьох районах Харкова (відео)
Сьогодні близько 13-ї години російські військові з території РФ здійснили масований обстріл міста Харкова. Вони використовували балістичні ракети. Попередньо росіяни вдарили по Харкову ракетами типу “Іскандер-М”, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.
«Ці сім ракет влучили в трьох районах міста – в Київському, Салтівському та Немишлянському районах. В Немишлянському районі зруйнований Палац спорту – це культове місце для молоді довоєнного часу. Що стосується Салтівського району, то ракети влучили в декількох метрах від входу в гіпермаркет», – розповів Фільчаков.
Наразі триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці. Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість “прильотів”, частина з яких – у землю», – заявив Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив 0 29 постраждалих, з них двоє дорослих та двоє дітей – у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. Серед 22 постраждалих у Салтівському районі – двоє дітей та два медики. За попередньою інформацією правоохоронців, ворог зокрема застосував «Іскандери». Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією було відновлено у звичайному режимі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дворец спорта, искандер, обстріл, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 16:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 13-ї години російські військові з території РФ здійснили масований обстріл міста Харкова. Вони використовували балістичні ракети. Попередньо росіяни вдарили по Харкову ракетами типу “Іскандер-М”, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.".