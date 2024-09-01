Уже 41 постраждалий: Зеленський показав наслідки удару по Харкову (відео)
До 41 зросла кількість постраждалих від масованого удару по Харкову близько 13:00 1 вересня, серед них п’ятеро дітей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків обстрілу.
«Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту», — пише Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський/Telegram
Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив 0 29 постраждалих, з них двоє дорослих та двоє дітей – у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. Серед 22 постраждалих у Салтівському районі – двоє дітей та два медики. За попередньою інформацією правоохоронців, ворог зокрема застосував «Іскандери». Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією було відновлено у звичайному режимі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Зеленський, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 15:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 41 зросла кількість постраждалих від масованого удару по Харкову близько 13:00 1 вересня, серед них п’ятеро дітей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".