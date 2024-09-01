Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)

До 41 возросло количество пострадавших от массированного удара по Харькову около 13:00 1 сентября, среди них пятеро детей, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела.

«Все необходимые силы для спасательной операции привлечены. И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров — смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты», — пишет Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил 0 29 пострадавших, из них двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. У 6-летнего ребенка — острая реакция на стресс. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. Среди 22 пострадавших в Салтовском районе — двое детей и два медика. По предварительной информации правоохранителей, враг в том числе применил «Искандеры». Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.