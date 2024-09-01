Live
  • Вс 01.09.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)

Происшествия 15:36   01.09.2024
Елена Нагорная
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)

До 41 возросло количество пострадавших от массированного удара по Харькову около 13:00 1 сентября, среди них пятеро детей, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела.

«Все необходимые силы для спасательной операции привлечены. И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров — смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты», — пишет Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил 0 29 пострадавших, из них двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. У 6-летнего ребенка — острая реакция на стресс. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. Среди 22 пострадавших в Салтовском районе — двое детей и два медика. По предварительной информации правоохранителей, враг в том числе применил «Искандеры». Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Предварительно, Искандеры: семь ракет ударили по трем районам Харькова (видео)
Предварительно, Искандеры: семь ракет ударили по трем районам Харькова (видео)
01.09.2024, 16:04
Главные новости 1.09: массированный удар по Харькову — 41 пострадавший
Главные новости 1.09: массированный удар по Харькову — 41 пострадавший
01.09.2024, 16:35
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
01.09.2024, 15:36
В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)
В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)
01.09.2024, 15:07
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
31.08.2024, 11:57
Коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» по Харькову (фото)
Коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» по Харькову (фото)
01.09.2024, 16:53

Новости по теме:

12:07
Путин может делать только то, что мир позволяет ему делать — Зеленский
15:30
Зеленский об операции на Курщине: РФ хотела оккупировать Харьков, а затем Сумы
14:07
В Украину из плена РФ вернули 115 защитников (фото)
13:18
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
19:36
Из-за удара по Харькову есть погибший, а пострадавших 12 — Зеленский (видео)

Вы читали новость: «Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 41 возросло количество пострадавших от массированного удара по Харькову около 13:00 1 сентября, среди них пятеро детей".