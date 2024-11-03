Live
  • Вс 03.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

ISW: Способность РФ эффективно использовать КАБы по городам могут ограничить

Мир 11:19   03.11.2024
Оксана Горун
ISW: Способность РФ эффективно использовать КАБы по городам могут ограничить

Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 2 ноября спрогнозировал, какими могут быть последствия планомерного уничтожения украинскими силами российской системы ПВО.

«Дальнейшее ухудшение противовоздушной обороны России, особенно над оккупированной Украиной, может повлиять на то, насколько близко к линии фронта захотят действовать российские летчики, и может ограничить способность России эффективно использовать планирующие бомбы как против прифронтовых районов, так и против тыловых украинских городов», — пишут аналитики ISW в обзоре за 2 ноября.

К теме ослабления российской ПВО в Институте изучения войны обратились на фоне нескольких подряд сообщений об уничтожении российских радаров и пусковых установок.

«Российский пользователь Telegram, который утверждает, что является сотрудником неуказанного подразделения российских спецслужб, заявил 2 ноября, что украинские силы нанесли удар ATACMS по российской системе ПВО С-300/400 вблизи оккупированного Моспино (к юго-востоку от Донецка)… Пользователь Telegram 31 октября заявил, что украинские силы поразили российскую радиолокационную станцию ​​»Подлет» вблизи оккупированного мыса Тарханкут в Крыму с помощью беспилотника 23 октября и что российские силы еще не эвакуировали поврежденную станцию ​​для ремонта. Украинское подразделение опубликовало 31 октября кадры, предположительно демонстрирующие успешный украинский удар по российскому ЗРК «Бук» в неуказанном районе линии фронта, и на кадрах видны вторичные детонации, соответствующие успешному удару по такой системе. 25 октября Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские силы поразили российский ЗРК «Бук-М3» и уничтожили радиолокационную систему другого ЗРК «Бук-М2» в оккупированной Луганской области в ночь с 24 на 25 октября. Официальные украинские источники сообщили, что украинские силы также поразили систему «Бук-М2» на юге Украины 23 октября и систему «Бук-М3″ в ночь с 20 на 21 октября в неуказанном районе линии фронта», — перечислили известные сообщения в обзоре ISW.

Аналитики отметили, что восстановить системы ПВО россиянам будет непросто.

«ISW ранее наблюдал признаки того, что Россия испытывает трудности с поставками микроэлектронных компонентов, необходимых для производства сложного оружия и систем ПВО из-за западных санкций, и Россия, возможно, не сможет производить или ремонтировать достаточное количество систем ПВО для поддержания текущей плотности покрытия российской ПВО над оккупированной Украиной, если Украина уничтожит значительное количество российских систем», — пришли к выводу в Институте изучения войны.

Читайте также: КАБ долетел до Чугуева — информация полиции

Отметим, что армия РФ значительно реже стала использовать системы ПВО С-300/С-400 для ударов по Харькову. Еще весной именно ракетами из этих пусковых чаще всего терроризировали город. К примеру, 22 марта по городу и области ударили сразу 17 ракет С-300. Ситуация стала меняться после того, как в ответ на повторное наступление ВС РФ на Харьков в мае США и союзники разрешили применять свои вооружения для ударов по территории России (на ограниченную глубину). В результате Силы обороны смогли уничтожить несколько пусковых установок С-300 в Белгородской области. Постепенно главным средством, которым «кошмарят» Харьков стали КАБы. Так, по данным мэра Игоря Терехова, в октябре ВС РФ ударили по городу 21 КАБом и четырьмя ракетами — Х-59 и «Гром Е-1».

Обстрелы Харькова за октябрь 2024 - данные Терехова
Инфографика: Игорь Терехов/Telegram

Мощные удары С-300 по Харькову наносили 1 сентября (когда разгромили Дворец спорта) и 1 ноября («прилет» по зданию Национальной полиции). Уменьшение интенсивности обстрелов с использованием С-300 может подтверждать выводы ISW о накоплении проблем с количеством средств ПВО в распоряжении ВС РФ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночью пойдет мокрый снег: погода в Харькове и области на 3 ноября
Ночью пойдет мокрый снег: погода в Харькове и области на 3 ноября
02.11.2024, 18:29
Новости Харькова — главное за 3.11: «шахеды» атаковали ферму, КАБ по Чугуеву
Новости Харькова — главное за 3.11: «шахеды» атаковали ферму, КАБ по Чугуеву
03.11.2024, 10:02
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
Сегодня 3 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 ноября: какой праздник и день в истории
03.11.2024, 06:00
Генштаб заявил про многочисленные авиаудары по Харьковщине
Генштаб заявил про многочисленные авиаудары по Харьковщине
03.11.2024, 08:14
ISW: Способность РФ эффективно использовать КАБы по городам могут ограничить
ISW: Способность РФ эффективно использовать КАБы по городам могут ограничить
03.11.2024, 11:19

Новости по теме:

07:39
Россияне заявляют об успехах под Купянском — ISW не находит подтверждения
07:35
ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине
07:55
Россияне захватили Кругляковку и теперь ожидают контрудара от ВСУ – ISW
11:47
Продвижение РФ на Купянщине: что известно об успехах россиян (ISW)
08:22
ISW: Войска РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска — незначительно

Вы читали новость: «ISW: Способность РФ эффективно использовать КАБы по городам могут ограничить»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 11:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 2 ноября спрогнозировал, какими могут быть последствия планомерного уничтожения украинскими силами российской системы ПВО".