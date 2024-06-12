Установки С-300 и С-400 начали пылать — Федоренко об ударах по РФ

Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил о работе Сил обороны западным оружием по территории РФ.

«Силам обороны дали возможность бить высокоточным оружием западным по территории РФ. Это чрезвычайно важно, потому что теперь земля горит у оккупанта под ногами не только на оккупированной части Украины, но и в РФ. Установки С-300 и С-400 начали пылать, радиолокационные системы разведки, средства противовоздушной обороны, легкобронированная техника, бронированная техника, автомобили, обеспечивающие логистику, а также, конечно, места сосредоточения личного состава. Чем больше уничтожаем противника на территории РФ, тем меньше их перейдет линию государственной границы», — подчеркнул Федоренко в видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.

При этом он отметил, что хоть противник и несет существенные потери, у него остается возможность восполнять их за счет резервов.

«Противник сохраняет способность попытаться перейти линию государственной границы либо в любом другом месте дополнительном, либо наращивать мощные усилия на тех участках, где он имел уже частичный тактический успех», — констатировал командир «Ахиллеса».