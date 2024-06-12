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Установки С-300 и С-400 начали пылать — Федоренко об ударах по РФ

Мир 10:53   12.06.2024
Оксана Горун
Установки С-300 и С-400 начали пылать — Федоренко об ударах по РФ Фото: соцсети

Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил о работе Сил обороны западным оружием по территории РФ.

«Силам обороны дали возможность бить высокоточным оружием западным по территории РФ. Это чрезвычайно важно, потому что теперь земля горит у оккупанта под ногами не только на оккупированной части Украины, но и в РФ. Установки С-300 и С-400 начали пылать, радиолокационные системы разведки, средства противовоздушной обороны, легкобронированная техника, бронированная техника, автомобили, обеспечивающие логистику, а также, конечно, места сосредоточения личного состава. Чем больше уничтожаем противника на территории РФ, тем меньше их перейдет линию государственной границы», — подчеркнул Федоренко в видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.

При этом он отметил, что хоть противник и несет существенные потери, у него остается возможность восполнять их за счет резервов.

«Противник сохраняет способность попытаться перейти линию государственной границы либо в любом другом месте дополнительном, либо наращивать мощные усилия на тех участках, где он имел уже частичный тактический успех», — констатировал командир «Ахиллеса».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил о работе Сил обороны западным оружием по территории РФ".