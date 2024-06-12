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Есть шансы, что сможем выбить врага с ключевых позиций на Харьковщине- Ахиллес

Происшествия 10:23   12.06.2024
Оксана Горун
Есть шансы, что сможем выбить врага с ключевых позиций на Харьковщине- Ахиллес Скриншот

Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о ситуации на фронте на Харьковщине, уничтожении врага и его планах.

Федоренко в своем telegram-канале разместил видео, в котором ответил на наиболее часто задаваемые вопросы.

«Что происходит в текущий момент? На отрезке Стрелечья – Глубокое Силы обороны в полной мере стабилизировали линию боевого столкновения. Противник за последнюю неделю никаких успехов на поле боя не имел. Силы обороны отражают штурмовые действия, которые предпринимает противник, а также ведем работу по выбиванию противника с занимаемых позиций», — сказал Федоренко.

Он отметил: «Есть все шансы на то, что нам удастся выбить противника с ключевых позиций».

В Волчанске, по данным комбата, ситуация намного сложнее — идут тяжелые уличные бои.

«За каждый дом, за каждый подвал идет жесткая борьба, за каждую позицию. Но тоже противник успехов на поле боя не имеет», — сообщил Федоренко.

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По его мнению, планы россиян не изменились: они стремятся полностью уничтожить украинцев и украинскую государственность. Этот процесс расписан поэтапно, и первый этап — полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

«Соответственно, противник сейчас там давит достаточно активно. Для того чтобы рассеять силы и средства наши, Сил обороны, противник начал дополнительно Харьковскую кампанию. Проверить, в каком состоянии у нас оборонные линии, как здесь вообще с войсками и насколько потенциально противник может преуспеть», — считает командир «Ахиллеса».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о ситуации на фронте на Харьковщине, уничтожении врага и его планах".