Есть шансы, что сможем выбить врага с ключевых позиций на Харьковщине- Ахиллес
Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о ситуации на фронте на Харьковщине, уничтожении врага и его планах.
Федоренко в своем telegram-канале разместил видео, в котором ответил на наиболее часто задаваемые вопросы.
«Что происходит в текущий момент? На отрезке Стрелечья – Глубокое Силы обороны в полной мере стабилизировали линию боевого столкновения. Противник за последнюю неделю никаких успехов на поле боя не имел. Силы обороны отражают штурмовые действия, которые предпринимает противник, а также ведем работу по выбиванию противника с занимаемых позиций», — сказал Федоренко.
Он отметил: «Есть все шансы на то, что нам удастся выбить противника с ключевых позиций».
В Волчанске, по данным комбата, ситуация намного сложнее — идут тяжелые уличные бои.
«За каждый дом, за каждый подвал идет жесткая борьба, за каждую позицию. Но тоже противник успехов на поле боя не имеет», — сообщил Федоренко.
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По его мнению, планы россиян не изменились: они стремятся полностью уничтожить украинцев и украинскую государственность. Этот процесс расписан поэтапно, и первый этап — полная оккупация Донецкой и Луганской областей.
«Соответственно, противник сейчас там давит достаточно активно. Для того чтобы рассеять силы и средства наши, Сил обороны, противник начал дополнительно Харьковскую кампанию. Проверить, в каком состоянии у нас оборонные линии, как здесь вообще с войсками и насколько потенциально противник может преуспеть», — считает командир «Ахиллеса».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, война, волчанск, наступ, наступление, новости Харькова, федоренко;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о ситуации на фронте на Харьковщине, уничтожении врага и его планах".