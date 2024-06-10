РФ сохраняет возможности перейти границу Харьковщины еще в 1 локации — Ахиллес

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільного» рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области и резервах ВС РФ.

«Силам обороны удалось остановить нашествие и атаки противника на двух отрезках. Это касается направления Стрелечья – Глубокое и направления на Волчанск. Но вопрос в том, какое идет противодействие противника. Несмотря на то, что противник несет многочисленные потери, так или иначе они сохраняют способности заводить резервы, восполнять свои потери, а также применять легкобронированную и бронированную технику, хотя и в ограниченном количестве, поскольку в Силы обороны ее достаточно жгут. А также противник так или иначе сохраняет возможности попытаться перейти линию государственной границы еще в одном месте на Харьковщине, возможно, на Сумах. За этим достаточно внимательно следит разведка Украины. Соответственно в тех местах, которые наиболее угрожающие, принимаются меры для того, чтобы максимально их «подпереть» и в случае, если противник все-таки решит перейти линию государственной границы, встретить его достойно и мощно», — рассказал Федоренко.

По его словам ВС РФ продолжают активно забрасывать КАБами Волчанск и его окрестности. Несмотря на это Силы обороны удерживают там позиции.

«Если говорить о населенном пункте Глубокое, то Силам обороны на прошлой неделе удалось улучшить свое положение – то есть выбить противника с ряда занимаемых позиций. Работа не просто по активной обороне, а по выбиванию противника с позиций продолжается круглосуточно», — подчеркнул командир «Ахиллеса».