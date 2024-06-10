РФ сохраняет возможности перейти границу Харьковщины еще в 1 локации — Ахиллес
Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільного» рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области и резервах ВС РФ.
«Силам обороны удалось остановить нашествие и атаки противника на двух отрезках. Это касается направления Стрелечья – Глубокое и направления на Волчанск. Но вопрос в том, какое идет противодействие противника. Несмотря на то, что противник несет многочисленные потери, так или иначе они сохраняют способности заводить резервы, восполнять свои потери, а также применять легкобронированную и бронированную технику, хотя и в ограниченном количестве, поскольку в Силы обороны ее достаточно жгут. А также противник так или иначе сохраняет возможности попытаться перейти линию государственной границы еще в одном месте на Харьковщине, возможно, на Сумах. За этим достаточно внимательно следит разведка Украины. Соответственно в тех местах, которые наиболее угрожающие, принимаются меры для того, чтобы максимально их «подпереть» и в случае, если противник все-таки решит перейти линию государственной границы, встретить его достойно и мощно», — рассказал Федоренко.
По его словам ВС РФ продолжают активно забрасывать КАБами Волчанск и его окрестности. Несмотря на это Силы обороны удерживают там позиции.
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«Если говорить о населенном пункте Глубокое, то Силам обороны на прошлой неделе удалось улучшить свое положение – то есть выбить противника с ряда занимаемых позиций. Работа не просто по активной обороне, а по выбиванию противника с позиций продолжается круглосуточно», — подчеркнул командир «Ахиллеса».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, война, наступ, наступление, новости Харькова, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільного» рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области и резервах ВС РФ".