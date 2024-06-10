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РФ зберігає можливості перейти кордон Харківщини ще в одній локації – Ахіллес

Події 10:59   10.06.2024
Оксана Горун
РФ зберігає можливості перейти кордон Харківщини ще в одній локації – Ахіллес

Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері “Суспільного” розповів про ситуацію на фронті в Харківській області та резерви ЗС РФ.

Силам оборони вдалося зупинити навалу й атаки противника на двох відтинках. Це стосується напрямку Стрілеча – Глибоке та напрямку Вовчанськ. Але питання в тому, яка йде протидія противника. Попри те, що противник зазнає численних втрат, так чи інакше вони зберігають спроможності заводити резерви, якими поповнюють свої втрати, а також застосовувати легкоброньовану та броньовану техніку, хоча і в обмеженій кількості, оскільки Сили оборони її достатньо палять. А також противник так чи інакше зберігає спроможності спробувати перейти лінію державного кордону ще в одному місці на Харківщині, можливо на Сумах. За цим достатньо уважно слідкує розвідка України. Відповідно в тих місцях, які є найбільш загрозливими, вживаються заходи для того, щоб максимально їх “підперти” й у випадку, якщо противник усе-таки вирішить перейти лінію державного кордону, зустріти його гідно та потужно“, – розповів Федоренко.

За його словами, ЗС РФ продовжують активно закидати КАБами Вовчанськ і його околиці. Попри це, Сили оборони утримують там позиції.

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Якщо казати про населений пункт Глибоке, ось цей відтинок, то Силам оборони на минулому тижні вдалося покращити своє положення – тобто вибити противника з ряду займаних позицій, і робота щодо не просто активної оборони, а вибиття противника з позицій, триває цілодобово“, – підкреслив командир “Ахіллеса”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 10:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері “Суспільного” розповів про ситуацію на фронті в Харківській області та резерви ЗС РФ".