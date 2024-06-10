Чому С-300 і КАБи стали рідше долітати по Харкову – коментар прокуратури

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері нацмарафону розповів про “святі “хаймарси” та страхи російських пілотів.

За минулий тиждень, за даними Чубенка, на Харківщині від російських обстрілів загинуло близько десятка людей і близько 30 отримали поранення. При цьому протягом цього періоду по Харкову не прилітали ракети С-300, а удари КАБів в основному відбувалися по передмістю (9 червня снаряд таки долетів до околиці обласного центру).

“За останній тиждень кількість обстрілів саме міста Харків дуже суттєво зменшилася. Можливо, це завдяки святим “хаймарсам”, які дозволили використовувати по території Бєлгородської області, — вважає речник Харківської обласної прокуратури. — Оскільки велику проблему для нашого регіону складали саме пускові системи С-300, які є мобільними. Вони розгорталися, завдавали удару, після чого від’їжджали. І не завжди були механізми протидії саме ударам ракет С-300. Оскільки їх дуже складно збивати. Лише “Петріот” може це робити, оскільки це балістична ракета. А “Петріоту” дуже складно працювати в нашому регіоні через близькість до РФ і бажання військових РФ його якомога швидше знищити. Але була інформація якраз близько тижня тому, що щонайменше одну пускову установку разом зі системами спостереження та радіолокаційними системами було уражено саме “Хаймарсом” і після цього С-300 близько п’яти-семи днів уже не використовували по місту”.

Є в Чубенка версія і про те, чому КАБи після дозволу на використання західної зброї по території РФ почали падати в основному за містом.

“Росіяни намагаються використовувати КАБи для ударів по місту – авіаційні боєприпаси. Але знову ж таки через те, що є певні загрози для їхніх літаків, вони збільшують радіус щодо місць запуску, через що ці авіаційні боєприпаси падають у передмісті. Зараз із кожним днем Збройні сили України ускладнюють роботу для ураження міста Харків різними типами боєприпасів за допомогою різних систем боротьби з окупантами”, — підсумував Чубенко.