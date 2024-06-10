Почему С-300 и КАБы стали реже долетать по Харькову — комментарий прокуратуры

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона рассказал про «святые HIMARS» и страхи российских пилотов.

За прошедшую неделю, по данным Чубенко, в Харьковской области от российских обстрелов погибло около десятка человек и около 30 получили ранения. При этом в течение этого периода по Харькову не прилетали ракеты С-300, а удары КАБ в основном происходили по пригороду (9 июня снаряд все-таки долетел до окраины областного центра).

«За последнюю неделю количество обстрелов города Харькова существенно уменьшилось. Возможно, это благодаря святым HIMARS, которые разрешили использовать по территории Белгородской области, — считает спикер Харьковской областной прокуратуры. — Поскольку большую проблему для нашего региона составляли именно пусковые системы С-300, мобильные. Они разворачивались, наносили удар, после чего уезжали. И не всегда были механизмы противодействия ударам ракет С-300. Потому что их очень сложно сбивать. Только Patriot может это делать, поскольку это баллистическая ракета. А Patriot очень сложно работать в нашем регионе из-за близости к РФ и желания военных РФ его поскорее уничтожить. Но была информация как раз около недели назад, что по меньшей мере одна пусковая установка вместе с системами наблюдения и радиолокационными системами была поражена именно HIMARS и после этого С-300 около пяти-семи дней уже не использовали по городу».

Есть у Чубенко версия и о том, почему КАБы после разрешения на использование западного оружия по территории РФ стали падать, в основном, за городом.

«Россияне пытаются использовать КАБы для ударов по городу – авиационные боеприпасы. Но опять же из-за того, что есть определенные угрозы для их самолетов, они увеличивают радиус мест запуска, из-за чего эти авиационные боеприпасы падают в пригороде. Сейчас с каждым днем ​​Вооруженные силы Украины усложняют работу по поражению города Харьков разными типами боеприпасов с помощью различных систем борьбы с оккупантами», — подытожил Чубенко.