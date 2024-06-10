Салливан заявил, что наступление на Харьков замерло, в ISW считают: этого мало

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News заявил, что разрешение бить по территории РФ западным оружием уже сказалось на обороне в Харьковской области. В Институте изучения войны настаивают: разрешение применять ATACMS дало бы больший эффект.

«Украинцы реализовали это разрешение на поле боя. И одно, на что я хочу обратить внимание, это то, что импульс этой операции в Харькове остановился. Сейчас Харьков все еще под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и отпоре агрессивным российским войскам», – сказал Салливан, цитирует «Радио Свобода».

При этом аналитики американского Института изучения войны считают, что хоть разрешение использовать западное оружие по РФ и позитивный шаг, но недостаточный из-за наложенного ограничения по дальности.

«Ограниченное изменение политики администрации Байдена, позволяющее Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по некоторым российским военным объектам на небольшой территории на территории России, сократило размер российского наземного убежища максимум всего на 16 %. Политика США по-прежнему сохраняет по меньшей мере 84% процента наземного убежища России – территории в пределах досягаемости украинских ATACMS. Политика США, ограничивающая использование Украиной предоставленного США оружия, фактически создала обширное убежище – территорию, находящуюся в пределах досягаемости предоставленного США оружия, но на которую украинским силам не разрешено наносить удары с использованием предоставленного США оружия… Политика США по-прежнему защищает подавляющее большинство оперативного тыла и глубокого тыла России», — подчеркнули в ISW.

Аналитики подчеркнули: «Изменение политики США, хотя и является шагом в правильном направлении, само по себе неадекватно и неспособно подорвать российские операции в масштабе. По оценкам ISW, Запад сохраняет способность существенно срывать масштабные российские операции, позволяя Украине использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по оперативному тылу и глубоким тылам России на территории России».