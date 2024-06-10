Салліван заявив, що наступ на Харків завмер, в ISW вважають: цього замало

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS News заявив, що дозвіл бити по території РФ західною зброєю вже позначився на обороні в Харківській області. В Інституті вивчення війни наполягають: дозвіл застосовувати ATACMS дав би більший ефект.

“Українці реалізували цей дозвіл на полі бою. І одне, на що я хочу звернути увагу, це те, що імпульс тієї операції в Харкові зупинився. Зараз Харків все ще під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях за останні дні в цьому районі, і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту і відсічі агресивним російським військам”, – сказав Салліван, цитує “Радіо Свобода”.

При цьому аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що хоч дозвіл використовувати західну зброю по РФ – і позитивний крок, але недостатній через накладене обмеження щодо дальності.

“Обмежена зміна політики адміністрації Байдена, яка дозволяє Україні використовувати надану США зброю для завдання ударів по деяких російських військових об’єктах на невеликій території на території Росії, скоротила розмір російського наземного укриття максимум всього на 16%. Політика США, як і раніше, зберігає щонайменше 84% відсотка наземного укриття Росії – території в межах досяжності українських ATACMS. Політика США, що обмежує використання Україною наданої США зброї, фактично створила велике укриття – територію, що знаходиться в межах досяжності наданої США зброї, але на яку українським силам не дозволено завдавати ударів з використанням наданої США зброї… Політика США, як і раніше, захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії”, — підкреслили в ISW.

Аналітики наголосили: “Зміна політики США, хоч і є кроком у правильному напрямку, сама по собі є недостатньою та не може зірвати масштабні операції Росії. ISW оцінює, що Захід зберігає здатність суттєво перешкоджати масштабним операціям Росії, дозволяючи Україні використовувати надану Заходом зброю для ударів по оперативному тилу Росії та глибокому тилу на території Росії”.