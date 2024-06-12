Є шанси, що зможемо вибити ворога з ключових позицій на Харківщині – Ахіллес
Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про ситуацію на фронті на Харківщині, знищення ворога та його плани.
Федоренко у своєму телеграм-каналі розмістив відео, в якому відповів на питання, що найбільш часто задають.
“Що відбувається на поточний момент? На відтинку Стрілеча – Глибоке Сили оборони повною мірою стабілізували лінію бойового зіткнення. Противник за останній тиждень жодних успіхів на полі бою не мав. Сили оборони відбивають штурмові дії, які впроваджує противник, а також ведемо роботу щодо вибиття противника із займаних позицій”, — сказав Федоренко.
Він зазначив: “Є всі шанси того, що нам вдасться вибити противника з ключових позицій”.
У Вовчанську, за даними комбата, ситуація набагато складніша – точаться важкі вуличні бої.
“За кожен будинок, за кожен підвал точиться жорстка боротьба, за кожну позицію. Але також противник успіхів на полі бою не має”, – повідомив Федоренко.
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На його думку, плани росіян не змінилися: вони прагнуть повністю знищити українців та українську державність. Цей процес розписаний поетапно, і перший етап – повна окупація Донецької та Луганської областей.
“Відповідно, противник зараз там тисне достатньо активно. Для того, щоб розпорошити сили та засоби наші, Сил оборони, противник розпочав додатково Харківську кампанію. Перевірити, в якому стані в нас оборонні лінії, як тут взагалі з військами та який потенційно противник може мати успіху”, – вважає командир “Ахіллеса”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ахиллес, війна, вовчанськ, наступ, новини Харкова, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про ситуацію на фронті на Харківщині, знищення ворога та його плани".