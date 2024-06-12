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Установки С-300 та С-400 розпочали палати – Федоренко про удари по РФ

Події 10:53   12.06.2024
Оксана Горун
Установки С-300 та С-400 розпочали палати – Федоренко про удари по РФ

Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив про роботу Сил оборони західною зброєю по території РФ.

“Силам оборони дали можливість бити високоточною зброєю західною по території РФ. Це є надзвичайно важливо, бо тепер земля горить в окупанта під ногами не тільки на окупованій частині України, а й у РФ. Установки С-300 і С-400 почали палати, системи радіолокаційної  розвідки, засоби протиповітряної оборони, легкоброньована техніка, броньована техніка, автівки, які забезпечують логістику, сполучення, а також, звісно, місця зосередження особового складу. Чим більше знищуємо противника на території РФ, тим менше їх перейде лінію державного кордону”, – заявив Федоренко у відео, яке опублікував у своєму телеграм-каналі.

При цьому він зазначив, що хоч противник і зазнає суттєвих втрат, у нього залишається можливість поповнювати їх резервами.

“Противник зберігає спроможність спробувати перейти лінію державного кордону або в будь-якому іншому місці додатковому, або нарощувати потужні зусилля на тих відтинках, де він мав вже частковий тактичний успіх”, – констатував командир “Ахіллеса”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомив про роботу Сил оборони західною зброєю по території РФ".