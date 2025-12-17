Мова не про мир, а про шантаж – Юрій Федоренко про позицію РФ

Західні медіа вже поспішили оголосити: “90% суперечностей між Україною і Росією вирішено”. Це звучить клікбейтно, але не має нічого спільного з реальністю. Бо мета Росії залишається незмінною. У довгостроковій перспективі — знищення української державності. У короткостроковій — окупація Донбасу. Позиція Києва залишається жорсткою і недвозначною: жодного визнання окупації — ні де-юре, ні де-факто. Коли помічник Путіна Юрій Ушаков цинічно заявляє, що Донбас Росія отримає “або переговорами, або війною”, стає очевидно: мова не про мир, а про шантаж. Тоді виникає ключове запитання — чи можливе припинення вогню при такому підході?