Live

Мова не про мир, а про шантаж – Юрій Федоренко про позицію РФ

Політика 15:09   17.12.2025
Юрій Федоренко
командир полку "Ахіллес"
Мова не про мир, а про шантаж – Юрій Федоренко про позицію РФ

Західні медіа вже поспішили оголосити: “90% суперечностей між Україною і Росією вирішено”. Це звучить клікбейтно, але не має нічого спільного з реальністю. Бо мета Росії залишається незмінною. У довгостроковій перспективі — знищення української державності. У короткостроковій — окупація Донбасу. Позиція Києва залишається жорсткою і недвозначною: жодного визнання окупації — ні де-юре, ні де-факто. Коли помічник Путіна Юрій Ушаков цинічно заявляє, що Донбас Росія отримає “або переговорами, або війною”, стає очевидно: мова не про мир, а про шантаж. Тоді виникає ключове запитання — чи можливе припинення вогню при такому підході?

Автор: Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес"
Популярно
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
17.12.2025, 15:27
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
16.12.2025, 22:18
Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)
Робота помітили у метро Харкова: що відомо (відео)
17.12.2025, 12:38
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
15.12.2025, 21:04
За магазин у Харкові компанія заборгувала понад 2,7 млн грн: чи сплатила
За магазин у Харкові компанія заборгувала понад 2,7 млн грн: чи сплатила
17.12.2025, 13:14
Дві роти росіян у центрі Куп’янська доживають свої останні дні – Машовець
Дві роти росіян у центрі Куп’янська доживають свої останні дні – Машовець
16.12.2025, 21:55

Новини за темою:

17.12.2025
Мова не про мир, а про шантаж – Юрій Федоренко про позицію РФ
27.11.2025
“Мідас” не дає можливості просувати нашу ідею в інших суспільствах – Зеркаль
27.11.2025
От вам і весь “план миру” – Чалий про кремлівську спецоперацію
03.06.2025
Нацисти цього хотіли в 1938 році, Кремль хотів цього з 2014 року – МЗС Чехії
03.06.2025
Росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства – Умєров


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мова не про мир, а про шантаж – Юрій Федоренко про позицію РФ», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 15:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Західні медіа вже поспішили оголосити: “90% суперечностей між Україною і Росією вирішено”. Це звучить клікбейтно, але не має нічого спільного…".