Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, який обговорюють із США (список)

Суверенітет України буде перепідтверджено. Констатуємо, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують.

Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. Однак щодо деталей експлуатації ще точаться дискусії (як пояснив президент, Україна не бажає вести з РФ бізнес безпосередньо, тому цей пункт ще має бути узгоджений).

Територія. Пункт не узгоджений і має кілька варіантів розв’язання:

Варіант 1. “Стоїмо там, де стоїмо”. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.