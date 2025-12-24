Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, який обговорюють із США (список)
Вперше повний перелік пунктів плану президент України Володимир Зеленський виклав 24 грудня на зустрічі із журналістами. Його наводить національне інформагентство Укрінформ.
Зеленський зазначив, що проєкт базового документа про закінчення війни “багато в чому відображає загальну українсько-американську позицію”, а також у чомусь американську позицію. Деякі деталі ще підлягають вирішенню.
“Але ми значно наблизилися до фіналізації документів”, – сказав президент.
Пункти плану наступні
- Суверенітет України буде перепідтверджено. Констатуємо, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують.
- Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Зазначається, що для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів.
- Україна отримає міцні гарантії безпеки.
- Чисельність Збройних сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.
- США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5.
- Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі.
- Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також що Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.
- Україна отримає міцний пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер.
- Буде створено кілька фондів для розв’язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору.
- Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.
- Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. Однак щодо деталей експлуатації ще точаться дискусії (як пояснив президент, Україна не бажає вести з РФ бізнес безпосередньо, тому цей пункт ще має бути узгоджений).
- Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.
- Територія. Пункт не узгоджений і має кілька варіантів розв’язання:
Варіант 1. “Стоїмо там, де стоїмо”. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.
Варіант 2. Створення потенційної вільної економічної зони Донбасу, що передбачає демілітаризацію цієї зони. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення сил – тобто і російських також. Цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди. Остаточно це питання можна вирішити лише на рівні лідерів держав.
- Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою.
- Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.
- Для розв’язання відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Пункт передбачає обмін усіх військовополонених, що залишилися, включаючи засуджених російською системою з 2014 року, а також повернення усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в’язнів.
- Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.
- Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента США Дональда Трампа.
- Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.
