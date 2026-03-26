Схоже, США може не вистачити козирів – професор Прінстона про війну з Іраном
Рівно за рік до цього останнього нападу на Іран Трамп провів широко висвітлюване засідання в Овальному кабінеті, на якому він і віцепрезидент Дж. Д. Венс залякували президента України Володимира Зеленського. Зеленський відповів їм, що “під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас. Але у вас є прекрасний океан, і ви не відчуваєте цього зараз, але відчуєте в майбутньому”. Тоді Трамп підвищив голос: “Ви не в тому становищі, щоб диктувати нам, що ми будемо відчувати. Ми будемо почуватися дуже добре і дуже сильними. Ви зараз перебуваєте не в дуже хорошому становищі. Ви дозволили собі опинитися в дуже поганому становищі. У вас зараз немає козирів”. Як багато чого може змінитися за рік. Океан не захищає Трампа від зростання цін і все більшого невдоволення громадськості його адміністрацією. Виникає безліч запитань про підготовку до війни і про те, чи був якийсь план на випадок закриття Іраном Ормузької протоки. Усе більше і більше скидається на те, що у США може не вистачити козирів.
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 12:17;