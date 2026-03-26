Похоже, у США может не хватить козырей — профессор Принстона о войне с Ираном

Мир 12:17   26.03.2026
Гарольд Джеймс
профессор Принстонского университета
Ровно за год до последнего нападения на Иран Трамп провел широко освещаемое заседание в Овальном кабинете, на котором он и вице-президент Дж. Д. Венс запугивали президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский ответил им, что «во время войны у всех есть проблемы, даже у вас. Но у вас есть прекрасный океан, и вы не чувствуете этого сейчас, но почувствуете в будущем». Тогда Трамп повысил голос: «Вы не в том положении, чтобы диктовать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо и очень сильными. Вы сейчас находитесь не в очень хорошем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении. У вас сейчас нет козырей». Как многое может измениться за год. Океан не защищает Трампа от роста цен и все большего недовольства общественности его администрацией. Возникает множество вопросов о подготовке к войне и о том, был ли какой-нибудь план на случай закрытия Ираном Ормузского пролива. Все больше и больше похоже на то, что у США может не хватить козырей.

Автор: Гарольд Джеймс, профессор Принстонского университета
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 12:17;

