Зеленский рассказал об обстреле ж/д инфраструктуры на Харьковщине

Происшествия 10:46   01.05.2026
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за ночь россияне выпустили по Украине 210 ударных дронов. Из них 140 — «шахеды».

На Харьковщине, по информации Зеленского, оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру. Враг бил по тяговым подстанциям. В результате обстрелов есть повреждения, также горели вагоны. Обесточены тысячи семей, добавил глава государства.

«Этой ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе – по состоянию на данный момент известно о пяти раненых и пожарах в двух домах. Также в Кривом Роге из-за удара дрона ранен человек. Били также по Сумщине и Запорожской области», – добавил Зеленский.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
