Зеленский рассказал об обстреле ж/д инфраструктуры на Харьковщине
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за ночь россияне выпустили по Украине 210 ударных дронов. Из них 140 — «шахеды».
На Харьковщине, по информации Зеленского, оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру. Враг бил по тяговым подстанциям. В результате обстрелов есть повреждения, также горели вагоны. Обесточены тысячи семей, добавил глава государства.
«Этой ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе – по состоянию на данный момент известно о пяти раненых и пожарах в двух домах. Также в Кривом Роге из-за удара дрона ранен человек. Били также по Сумщине и Запорожской области», – добавил Зеленский.
Если вам интересна новость: «Зеленский рассказал об обстреле ж/д инфраструктуры на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 10:46;