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Это «стадион» для Путина — Шлинчак о письме Зеленского

Мир 18:27   05.06.2026
Виктор Шлинчак
глава правления Института мировой политики
Это «стадион» для Путина — Шлинчак о письме Зеленского Фото: Виктор Шлинчак/Facebook

Письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину (которое было написано накануне выступления последнего на форуме в Санкт-Петербурге) — это одна из самых агрессивных коммуникаций Банковой за все время войны. Похоже, что Зеленский ударил одновременно по трем главным страхам Путина: страху потерять контроль внутри России, страху выглядеть старым и немощным (дедом) и страху говорить с Украиной напрямую, признавая ее субъектность. Фактически это «стадион» для Путина. На который он вряд ли явится. Потому что пойти на встречу с Зеленским после такого приглашения он не может в принципе… Но в этом письме для Москвы расставлена ​​сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем – россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу.

Автор: Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 18:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину (которое было написано накануне выступления последнего на форуме в Санкт-Петербурге) — это одна из самых…".