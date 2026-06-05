Это «стадион» для Путина — Шлинчак о письме Зеленского

Письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину (которое было написано накануне выступления последнего на форуме в Санкт-Петербурге) — это одна из самых агрессивных коммуникаций Банковой за все время войны. Похоже, что Зеленский ударил одновременно по трем главным страхам Путина: страху потерять контроль внутри России, страху выглядеть старым и немощным (дедом) и страху говорить с Украиной напрямую, признавая ее субъектность. Фактически это «стадион» для Путина. На который он вряд ли явится. Потому что пойти на встречу с Зеленским после такого приглашения он не может в принципе… Но в этом письме для Москвы расставлена ​​сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем – россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу.