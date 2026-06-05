Это «стадион» для Путина — Шлинчак о письме Зеленского
Письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину (которое было написано накануне выступления последнего на форуме в Санкт-Петербурге) — это одна из самых агрессивных коммуникаций Банковой за все время войны. Похоже, что Зеленский ударил одновременно по трем главным страхам Путина: страху потерять контроль внутри России, страху выглядеть старым и немощным (дедом) и страху говорить с Украиной напрямую, признавая ее субъектность. Фактически это «стадион» для Путина. На который он вряд ли явится. Потому что пойти на встречу с Зеленским после такого приглашения он не может в принципе… Но в этом письме для Москвы расставлена сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем – россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Это «стадион» для Путина — Шлинчак о письме Зеленского», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 18:27;