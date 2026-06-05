Це “стадіон” для Путіна – Шлінчак про лист Зеленського

Лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну (який був написаний напередодні виступу останнього на форумі у Санкт-Петербурзі) – це чи не одна з найагресивніших комунікацій Банкової за весь час війни. Виглядає так, що Зеленський вдарив одночасно по трьох головних страхах Путіна – страху втратити контроль всередині Росії, страху виглядати старим та немічним (дідом) і страху говорити з Україною напряму, визнаючи її суб’єктність. Фактично, це “стадіон” для Путіна. На який він навряд чи з’явиться. Бо піти на зустріч з Зеленським після такого “запрошення” він не може в принципі… Але в цьому листі для Москви розставлена свідома пастка. Зеленський пропонує вихід, прекрасно усвідомлюючи, що Путін його відкине. Але потім цю відмову можна показувати всім – росіянам, американцям, європейцям, Глобальному Півдню.