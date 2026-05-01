Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ніч росіяни випустили по Україні 210 ударних дронів. З них 140 – «шахеди».
На Харківщині, за інформацією Зеленського, окупанти атакували залізничну інфраструктуру. Ворог бив по тягових підстанціях. Внаслідок обстрілів є пошкодження, також горіли вагони. Знеструмлені тисячі сімей, додав глава держави.
“Цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі – станом на зараз відомо про пʼятьох поранених та пожежі у двох будинках. Також у Кривому Розі через удар дроном поранено людину. Били також по Сумщині та Запорізькій області”, – додав Зеленський.
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Зеленський, обстріл, приліт, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 10:46;