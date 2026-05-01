Live

Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині

Події 10:46   01.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ніч росіяни випустили по Україні 210 ударних дронів. З них 140 – «шахеди».

На Харківщині, за інформацією Зеленського, окупанти атакували залізничну інфраструктуру. Ворог бив по тягових підстанціях. Внаслідок обстрілів є пошкодження, також горіли вагони. Знеструмлені тисячі сімей, додав глава держави.

Цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі – станом на зараз відомо про пʼятьох поранених та пожежі у двох будинках. Також у Кривому Розі через удар дроном поранено людину. Били також по Сумщині та Запорізькій області”, – додав Зеленський.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ніч росіяни випустили по Україні 210 ударних дронів. З них 140 – «шахеди».".