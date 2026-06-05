Вам доведеться боротися за особисте існування – Зеленський у листі до Путіна
Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором – війною без реальної причини. Саме так це запамʼятає історія… Ми часто чуємо, що війна вас влаштовує… Але зараз ми усі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян… Так, ви ще досі можете примушувати росіян так існувати. Але ваші ресурси суттєво скорочуються. У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років… Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротись за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але і вам доведеться значно більше боротись за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 18:31;