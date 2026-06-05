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Вам придется бороться за личное существование — Зеленский в письме Путину

Мир 18:31   05.06.2026
Владимир Зеленский
президент Украины
Вам придется бороться за личное существование — Зеленский в письме Путину Скриншот

Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины. Именно так это запомнит история… Мы часто слышим, что война вас устраивает… Но сейчас мы все видим, что это наконец-то перестает устраивать россиян… Да, вы до сих пор можете заставлять россиян так существовать. Но ваши ресурсы значительно сокращаются. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет… Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто поддержит нас. Но и вам придется гораздо больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 18:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без…".