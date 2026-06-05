Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины. Именно так это запомнит история… Мы часто слышим, что война вас устраивает… Но сейчас мы все видим, что это наконец-то перестает устраивать россиян… Да, вы до сих пор можете заставлять россиян так существовать. Но ваши ресурсы значительно сокращаются. У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет… Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто поддержит нас. Но и вам придется гораздо больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения.