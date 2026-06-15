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Погибли 10 кроликов, у слона стресс. Итог удара БпЛА РФ по зоопарку Харькова

Происшествия 21:58   15.06.2026
Оксана Якушко
Погибли 10 кроликов, у слона стресс. Итог удара БпЛА РФ по зоопарку Харькова

15 июня около 18:05 БпЛА (предварительно типа «Герань-2») попал по территории зоопарка в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате российской атаки повреждены остекление окон и фасад вольера «Виварий», где на момент удара беспилотника находились 150 кроликов, 250 морских свинок, 700 крыс и 250 мышей. Предварительно установили, что погибли 10 кроликов, еще 15 животных были ранены.

Также взрывная волна повредила остекление и фасад вольера для содержания слона, который находился рядом с местом удара. Слон подвергся острой стрессовой реакции.

Информация о пострадавших гражданских не поступала.

Как сообщала ранее МГ «Объектив»,  россияне атаковали Харьковский зоопарк, позднее стало известно, что погибли несколько животных. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 21:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня около 18:05 БпЛА (предварительно типа «Герань-2») попал по территории зоопарка в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура.".