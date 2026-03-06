Другий день обміну: ще 300 захисників повернулися з полону 6 березня

300 українських військовослужбовців та двох цивільних повернули додому з російських таборів. Про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року”, – написав Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив: “Серед визволених сьогодні Захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60”.

Захисників, які прибули в Україну, відправлять до медичних центрів на обстеження, а також для подальшого лікування та реабілітації.

“Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та грошові виплати”, – запевнили в штабі.

Нагадаємо, напередодні, 5 березня, також відбувся обмін військовополоненими: додому повернулися 200 українських військовослужбовців. З них 18 – мешканці Харківської області.