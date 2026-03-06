Другий день обміну: ще 300 захисників повернулися з полону 6 березня
300 українських військовослужбовців та двох цивільних повернули додому з російських таборів. Про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року”, – написав Зеленський.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив: “Серед визволених сьогодні Захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60”.
Захисників, які прибули в Україну, відправлять до медичних центрів на обстеження, а також для подальшого лікування та реабілітації.
“Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та грошові виплати”, – запевнили в штабі.
Читайте також: Катував поліціянтів на Харківщині: СБУ назвала ім’я російського злочинця
Нагадаємо, напередодні, 5 березня, також відбувся обмін військовополоненими: додому повернулися 200 українських військовослужбовців. З них 18 – мешканці Харківської області.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: военнопленные, Зеленський, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, обмен пленными;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Другий день обміну: ще 300 захисників повернулися з полону 6 березня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 12:56;