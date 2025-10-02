205 українців повернули з російського полону (фото)

З російського полону повернули 185 захисників та 20 цивільних. Про це вдень 2 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка. Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома», – написав Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Наймолодшому звільненому воїну виповнилося 26 років. Найстаршому – 59 років.

Читайте також: Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають