Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

205 украинцев вернули из российского плена (фото)

Общество 16:06   02.10.2025
Виктория Яковенко
205 украинцев вернули из российского плена (фото) Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернули 185 защитников и 20 гражданских. Об этом днем ​​2 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«183 – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей. Всем обязательно будет предоставлена ​​необходимая поддержка. Наши воины были в Мариуполе и на Азовстале, ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас, наконец, дома», — написал Зеленский.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Самому младшему освобожденному воину исполнилось 26 лет. Самому старшему – 59 лет.

обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский

Читайте также: Сколько переселенцев в Харькове и где они проживают

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове слышали взрывы – что известно
В Харькове слышали взрывы – что известно
02.10.2025, 10:53
Новости Харькова — главное 2 октября: подозрение чиновнику ТЦК, погибла в огне
Новости Харькова — главное 2 октября: подозрение чиновнику ТЦК, погибла в огне
02.10.2025, 16:28
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
02.10.2025, 15:29
86 павильонов пострадали из-за удара по «Барабашово» — Токарь о цели РФ
86 павильонов пострадали из-за удара по «Барабашово» — Токарь о цели РФ
02.10.2025, 14:43
В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ
В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ
02.10.2025, 13:00
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ
Проректор вуза в Харькове помогал уклонистам и хотел поехать в Москву – СБУ
02.10.2025, 16:49

Новости по теме:

30.09.2025
Освобожденных из плена воинов обманули аферисты – СБУ
17.09.2025
«Я поехал как турист»: на Харьковщине сдался в плен житель Кении (видео)
25.08.2025
12 жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена
04.07.2025
Из плена РФ вернулись украинские воины, среди них – защитники Харьковщины 📷
20.05.2025
Сегодня 20 мая: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «205 украинцев вернули из российского плена (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 16:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена вернули 185 защитников и 20 гражданских. Об этом днем ​​2 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".