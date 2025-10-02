205 украинцев вернули из российского плена (фото)
Из российского плена вернули 185 защитников и 20 гражданских. Об этом днем 2 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«183 – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей. Всем обязательно будет предоставлена необходимая поддержка. Наши воины были в Мариуполе и на Азовстале, ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас, наконец, дома», — написал Зеленский.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.
Самому младшему освобожденному воину исполнилось 26 лет. Самому старшему – 59 лет.
Читайте также: Сколько переселенцев в Харькове и где они проживают
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: военнопленные, Володимир Зеленський, обмен пленными;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «205 украинцев вернули из российского плена (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 16:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из российского плена вернули 185 защитников и 20 гражданских. Об этом днем 2 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".