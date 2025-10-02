205 украинцев вернули из российского плена (фото)

Из российского плена вернули 185 защитников и 20 гражданских. Об этом днем ​​2 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«183 – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба. С защитниками также возвращаются гражданские – 20 наших людей. Всем обязательно будет предоставлена ​​необходимая поддержка. Наши воины были в Мариуполе и на Азовстале, ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас, наконец, дома», — написал Зеленский.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Самому младшему освобожденному воину исполнилось 26 лет. Самому старшему – 59 лет.

