Сколько переселенцев в Харькове и где они проживают

Более 206,8 тыс. внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Харькове на 1 октября, сообщил горсовет.

Как передает МГ «Объектив», среди переселенцев 12,9 тыс. человек с инвалидностью, 26,8 тыс. детей и 57,2 тыс. пенсионеров.

Около 14,5 тыс. детей со статусом ВПЛ учатся в школах и лицеях Харькова. Из них более 7 тыс. проживают в городе, остальные дети находятся в других населенных пунктах, но учатся дистанционно.

Более 6,7 тыс. переселенцев проживают в 52 общежитиях Харькова. В городе действуют гуманитарные хабы, оказывающие гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Также во всех районах работают общественные кухни, где можно полноценно пообедать.