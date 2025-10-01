Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Сколько переселенцев в Харькове и где они проживают

Общество 17:27   01.10.2025
Оксана Якушко
Сколько переселенцев в Харькове и где они проживают Фото: сайт Харьковского горсовета

Более 206,8 тыс. внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Харькове на 1 октября, сообщил горсовет.

Как передает МГ «Объектив», среди переселенцев 12,9 тыс. человек с инвалидностью, 26,8 тыс. детей и 57,2 тыс. пенсионеров.

Около 14,5 тыс. детей со статусом ВПЛ учатся в школах и лицеях Харькова. Из них более 7 тыс. проживают в городе, остальные дети находятся в других населенных пунктах, но учатся дистанционно.

Более 6,7 тыс. переселенцев проживают в 52 общежитиях Харькова. В городе действуют гуманитарные хабы, оказывающие гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Также во всех районах работают общественные кухни, где можно полноценно пообедать.

Читайте также: Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
01.10.2025, 13:56
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
01.10.2025, 16:48
«Искандеры» атаковали энергетические объекты в пригороде Харькова – Синегубов
«Искандеры» атаковали энергетические объекты в пригороде Харькова – Синегубов
01.10.2025, 15:19
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
01.10.2025, 09:27
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
01.10.2025, 14:47
Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов
Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов
01.10.2025, 18:12

Новости по теме:

01.10.2025
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции
30.09.2025
В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью
29.09.2025
Ветераны из числа ВПЛ получат компенсацию на аренду жилья в Харькове: сумма
12.09.2025
Сколько ВПЛ разместили в местах временного проживания на Харьковщине
29.08.2025
«Деньги ходят за человеком»: экспериментальный проект на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сколько переселенцев в Харькове и где они проживают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 206,8 тыс. внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Харькове на 1 октября, сообщил горсовет.".