Live

Сколько переселенцев приехали в Харьков за месяц: данные мэрии

Общество 15:10   02.03.2026
Оксана Горун
Сколько переселенцев приехали в Харьков за месяц: данные мэрии Фото: ХОВА

Пресс-служба Харьковского горсовета опубликовала статистику о внутренне перемещенных лицах, котрые живут в городе, а также — о тех, кто прибыл в Харьков в феврале.

«В Харькове на 1 марта зарегистрировано более 212 тыс. внутренне перемещенных лиц. В частности, только в феврале в город прибыли более 600 человек», — проинформировали в мэрии.

Среди переселенцев, которые сейчас живут в Харькове, 27,4 тысчячи детей. Также среди ВПЛ 13,5 тыс. людей с инвалидностью и 58,9 тыс. пенсионеров.

«Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 57 общежитий, где проживают более 6,9 тыс. человек», — отметили в горсовете.

Читайте также: Город-призрак. Уничтожено все, что может быть уничтожено – Беседин о Купянске

Напомним, в Харькове создали отдельный центр поддержки для жителей Купянска. Он обслуживает 11 тысяч людей, которые выехали из разбитого ВС РФ райцентра. Также для купянчан работает медицинский центр.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 2 марта: БпЛА атаковал город, есть пострадавшие
Новости Харькова – главное 2 марта: БпЛА атаковал город, есть пострадавшие
02.03.2026, 15:44
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
02.03.2026, 09:42
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
02.03.2026, 09:16
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
02.03.2026, 06:00
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
02.03.2026, 10:20
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
02.03.2026, 16:18

Новости по теме:

18.12.2025
Спецфонд для поддержки ВПЛ: откуда брать деньги и зачем он, объяснил Терехов
13.11.2025
«Помоги ближнему»: о пунктах поддержки нуждающихся рассказали харьковчанам
10.10.2025
Возможности, как обеспечить жильем переселенцев, ищут на Харьковщине
01.10.2025
Сколько переселенцев в Харькове и где они проживают
01.10.2025
На нужды ВПЛ: в ХОВА рассказали, на что потратят более 235 млн госсубвенции


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько переселенцев приехали в Харьков за месяц: данные мэрии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 15:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета опубликовала статистику о внутренне перемещенных лицах, котрые живут в городе, а также — о тех, кто прибыл в Харьков в феврале".