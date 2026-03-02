Сколько переселенцев приехали в Харьков за месяц: данные мэрии
Пресс-служба Харьковского горсовета опубликовала статистику о внутренне перемещенных лицах, котрые живут в городе, а также — о тех, кто прибыл в Харьков в феврале.
«В Харькове на 1 марта зарегистрировано более 212 тыс. внутренне перемещенных лиц. В частности, только в феврале в город прибыли более 600 человек», — проинформировали в мэрии.
Среди переселенцев, которые сейчас живут в Харькове, 27,4 тысчячи детей. Также среди ВПЛ 13,5 тыс. людей с инвалидностью и 58,9 тыс. пенсионеров.
«Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 57 общежитий, где проживают более 6,9 тыс. человек», — отметили в горсовете.
Напомним, в Харькове создали отдельный центр поддержки для жителей Купянска. Он обслуживает 11 тысяч людей, которые выехали из разбитого ВС РФ райцентра. Также для купянчан работает медицинский центр.
