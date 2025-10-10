Возможности, как обеспечить жильем переселенцев, ищут на Харьковщине

Харьковская ОВА усиливает работу по обеспечению временным жильем вынужденных переселенцев.

ХОВА ускорила работу комиссий, обследующих объекты фонда временного жилья, сообщил заместитель главы области Игорь Турченко.

Участники совещания рассмотрели 59 актов обследования объектов недвижимости в Изюмском, Чугуевском, Лозовском и Харьковском районах области.

Координационная комиссия определила, что приоритетной работой является подача заявок о предоставлении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство нового жилья, реконструкцию существующих жилых домов и общежитий, а также переоборудование нежилых помещений в жилые для формирования фондов жилья временного проживания в Харьковской области.