Что с электроснабжением на Харьковщине на 20:00 10 октября – Харьковоблэнерго

Общество 20:29   10.10.2025
Оксана Якушко
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики восстановили часть поврежденного во время ночной атаки оборудования, сообщает «Харьковоблэнерго». 

Как передает МГ «Объектив», в Харьковской области продолжаются вынужденные аварийные отключения.

Также аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В Запорожской они сохраняются для промышленных потребителей.

На Черниговщине применили три очереди отключений одновременно. Ограничения в Черниговской области действуют из-за последствий предыдущих российских атак на энергообъекты.

Сейчас энергетики продолжают устранять последствия ночной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты во всех пострадавших регионах.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.

Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно. Позже в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. О выключениях информируют некоторые жители Салтовского района, а также харьковчане, которые проживают в районе Левады.

Вскоре в НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.

Тем временем в городском Ситуационном центре отметили, что из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений. Вскоре сложившиеся графики будут обнародованы. Профильные службы делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии.



Автор: Оксана Якушко
  