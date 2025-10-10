На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно

В некоторых громадах Харьковщине сегодня, 10 октября, ввели аварийные отключения электроэнергии.

По состоянию на утро, 10 октября, без света две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская.

«На данный момент в связи с введением специального графика аварийных отключений света в городе Балаклея и частично по территории Балаклея отсутствует электроснабжение», – пишут в Балаклейской ГВА.

Подобная ситуация и в Изюмской громаде. В городе Изюм и районе ввели аварийные отключения света. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.