На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
В некоторых громадах Харьковщине сегодня, 10 октября, ввели аварийные отключения электроэнергии.
По состоянию на утро, 10 октября, без света две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская.
«На данный момент в связи с введением специального графика аварийных отключений света в городе Балаклея и частично по территории Балаклея отсутствует электроснабжение», – пишут в Балаклейской ГВА.
Подобная ситуация и в Изюмской громаде. В городе Изюм и районе ввели аварийные отключения света. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно.
Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.
- • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 08:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина