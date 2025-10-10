«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» сообщили, что несмотря на обстрелы и блэкауты, в основном поезда двигаются с минимальными отклонениями от графика.

Утренние отправки на разных направлениях в основном – без опозданий. Вовремя выехал и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс.

С задержкой до часа отправились из Дарницы поезда:

№722 Киев — Харьков

№712 Киев — Краматорск

«Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеских обстрелов. Это касается ряда пригородных поездов. Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту и ​​графику с учетом ремонтных работ, о которых мы сообщали ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно. Высадка и посадка на станции Березняки временно производятся на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й», – отметили железнодорожники.

Кроме того, есть некоторые сложности в районе Гребенки. Так задерживаются поезда Киев-Гребенка и Березань – Киев-Волынский.

«Сохраняйте спокойствие, как это делает Укрзализныця. И держите пальцы скрещенными за наших энергетиков. Всех довезем!», – добавили в «Укрзалізниці».

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.