Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»

Общество 08:26   10.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці» Фото: Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» сообщили, что несмотря на обстрелы и блэкауты, в основном поезда двигаются с минимальными отклонениями от графика. 

Утренние отправки на разных направлениях в основном – без опозданий. Вовремя выехал и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс.

С задержкой до часа отправились из Дарницы поезда:

  • №722 Киев — Харьков
  • №712 Киев — Краматорск

«Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеских обстрелов. Это касается ряда пригородных поездов. Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту и ​​графику с учетом ремонтных работ, о которых мы сообщали ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно. Высадка и посадка на станции Березняки временно производятся на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й», – отметили железнодорожники.

Кроме того, есть некоторые сложности в районе Гребенки. Так задерживаются поезда Киев-Гребенка и Березань – Киев-Волынский.

«Сохраняйте спокойствие, как это делает Укрзализныця. И держите пальцы скрещенными за наших энергетиков. Всех довезем!», – добавили в «Укрзалізниці».

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.

Читайте также: 39 атак РФ отбили украинские защитники на Харьковщине – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
На Харьковщине начались аварийные отключения – что известно
10.10.2025, 08:41
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия обстрела Украины
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия обстрела Украины
10.10.2025, 09:10
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»
10.10.2025, 08:26
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
10.10.2025, 09:35
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок
10.10.2025, 07:46
Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
10.10.2025, 07:10

Новости по теме:

07.10.2025
Экс-чиновник «Укрзалізниці» работал на врага на Харьковщине – СБУ
04.10.2025
Десятки раненых, есть погибший: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке
02.10.2025
«Укрзалізниця» сообщала о техническом сбое: как купить билеты (обновлено)
25.09.2025
Из-за ударов обесточена железная дорога в двух областях – поезда задерживаются
18.09.2025
Из-за ударов по Полтавщине задерживаются поезда: расписание для Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 08:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Укрзалізниці» сообщили, что несмотря на обстрелы и блэкауты, в основном поезда двигаются с минимальными отклонениями от графика. ".