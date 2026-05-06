Последствия ударов в Малой Даниловке еще ликвидируют: разрушения масштабные
Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов передает: с самого утра в Малой Даниловке идут работы по ликвидации разрушений из-за российских ударов.
С 08:00 утра в громады привозят необходимые материалы для закрытия контуров домов. Волонтеры везут пленку, баннеры, доски и рельсы. Также представители «Красного креста» выдают пострадавшим от обстрелов гигиенические наборы, средства для уборки, одеяла, детские спальные наборы, OSB и доски. Информация о том, как получить необходимую помощь – тут.
Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги по разрушениям в Малоданиловской громаде. По его информации, 115 частных домов, четыре многоэтажки, 14 хозпостроек, восемь гаражей и пять авто повреждены после обстрелов РФ.
Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что последствия масштабного удара ликвидируют в пригороде Харькова. Около 15:30 глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об очередном обстреле села Черкасская Лозовая. На месте возник пожар. А вслед за этим последовал еще один «прилет» по территории громады. Дым от него был виден на противоположном конце Харькова. Гололобов информировал о серии взрывов и разрушении не менее 50 домовладений. На месте развертывался координационный штаб помощи пострадавшим. Жителей окрестных населенных пунктов глава громады призвал не выходить из домов. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате этого обстрела временно перекрыта дорога Харьков – Золочев на участке между областным центром и Дергачами. Объезд – через село Черкасская Лозовая. Но в 18:50 движение уже восстановили.
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 10:20;