Что творится с дорогой на выезде из Харькова, починят ли ее, сообщил Гололобов

Общество 13:14   02.03.2026
Оксана Горун
Что творится с дорогой на выезде из Харькова, починят ли ее, сообщил Гололобов Фото: Александр Гололобов/Telagram

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов ответил на многочисленные вопросы о состоянии дорог в громаде, в частности — на выезде из Харькова.

«Наибольшее беспокойство вызывает центральная дорога в поселке Малая Даниловка, а также мост над окружной дорогой. Это автомобильная дорога государственного значения Харьков – Золочев – ГГУ (Государственная граница Украины — Ред.). Еще две недели назад я встречался с руководителем соответствующей службы сразу после того, как дорожное покрытие начало разрушаться. Договорились, что при первой возможности и при более или менее стабильных погодных условиях мост и аварийные участки на территории Малоданиловской громады будут заасфальтированы», — написал Гололобов.

Также он сообщил о договоренности про ямочный ремонт, который проведут на дороге перед селом Караван и участке дороги между Дергачами и Черкасской Лозовой. Эти пути — на балансе предприятия «Дороги Харьковщины».

«С наступлением тепла там также планируются работы, однако о капитальном ремонте речь пока не идет в связи с отсутствием финансирования из государственного бюджета», — пояснил глава громады.

На территории населенных пунктов Малоданиловской громады будет текущий ремонт дорог — начнется он не раньше, чем в конце марта — начале апреля.

Читайте также: Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы

«Также людей волнует дорога в направлении севера от Белгородской развязки в сторону поселка Лесное. Действительно, состояние дорожного покрытия после зимы довольно неудовлетворительное. Все понимают ситуацию в сфере безопасности и риски возможных обстрелов, поэтому четко сформулированного ответа относительно сроков выполнения работ нет. В то же время мы продолжаем вести диалог с соответствующими службами, и при первой же возможности этот участок дороги также будет приведен в надлежащее состояние», — отметил Гололобов.

Ранее в мэрии Харькова заявили, что минувшая зима для дорог была самой тяжелой за 10 лет  из-за значительных перепадов температур и большого количества осадков. Окончательные объемы восстановительных работ, которые будут проводить в областном центре в 2026 году, определят после обследований комиссией весной.

