Антидроновые сетки: глава громады под Харьковом просит ускорить работы
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов подчеркнул, что защита дорог от вражеских дронов – это безопасность людей, поэтому планирует обратиться в соответствующие службы с просьбой ускорить установку антидроновых сеток.
«Все уже видели видео, как российский беспилотник с территории Малоданиловской громады зашел в город, развернулся, вернулся в сторону поселка Лесное и нанес удар по автомобилю. После этого, думаю, окончательно исчезнут бессмысленные вопросы о том, зачем нужна защитная сетка и почему уменьшено количество автобусных рейсов в направлениях, где фиксируется движение вражеских дронов», — отметил Гололобов.
Он подчеркнул: это не перестраховка и не паника, а безопасность людей.
«Сегодня дополнительно проговорю с руководителями служб, выполняющими работы по натягиванию защитной сетки, с просьбой ускорить работы именно на нашем участке», – написал Гололобов.
Напомним, применение FPV-дрона на оптоволокне по Харькову впервые зафиксировали 25 февраля. Речь идет об атаке на Киевский район города около 15:00. Как сообщали в областной прокуратуре, военные РФ, в нарушение законов и обычаев войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне. Он влетел в дерево.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: антидроновые сетки, гололобов, малоданиловская громада, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Антидроновые сетки: глава громады под Харьковом просит ускорить работы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 15:27;