Антидроновые сетки: глава громады под Харьковом просит ускорить работы

Общество 15:27   26.02.2026
Виктория Яковенко
Антидроновые сетки: глава громады под Харьковом просит ускорить работы Фото: Александр Гололобов

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов подчеркнул, что защита дорог от вражеских дронов – это безопасность людей, поэтому планирует обратиться в соответствующие службы с просьбой ускорить установку антидроновых сеток.

«Все уже видели видео, как российский беспилотник с территории Малоданиловской громады зашел в город, развернулся, вернулся в сторону поселка Лесное и нанес удар по автомобилю. После этого, думаю, окончательно исчезнут бессмысленные вопросы о том, зачем нужна защитная сетка и почему уменьшено количество автобусных рейсов в направлениях, где фиксируется движение вражеских дронов», — отметил Гололобов.

Он подчеркнул: это не перестраховка и не паника, а безопасность людей.

«Сегодня дополнительно проговорю с руководителями служб, выполняющими работы по натягиванию защитной сетки, с просьбой ускорить работы именно на нашем участке», – написал Гололобов.

Напомним, применение FPV-дрона на оптоволокне по Харькову впервые зафиксировали 25 февраля. Речь идет об атаке на Киевский район города около 15:00. Как сообщали в областной прокуратуре, военные РФ, в нарушение законов и обычаев войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне. Он влетел в дерево.

Автор: Виктория Яковенко
