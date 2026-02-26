Live

Антидронові сітки: голова громади під Харковом просить пришвидшити роботи

Суспільство 15:27   26.02.2026
Вікторія Яковенко
Антидронові сітки: голова громади під Харковом просить пришвидшити роботи Фото: Олександр Гололобов

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов підкреслив, що захист доріг від ворожих дронів – це безпека людей, тож планує звернутися до відповідних служб з проханням пришвидшити встановлення антидронових сіток.

«Усі вже бачили відео, як російський безпілотник з території Малоданилівської громади зайшов у місто, розвернувся, повернувся у бік селища Лісне та завдав удару по автомобілю. Після цього, думаю, остаточно зникнуть безглузді питання про те, навіщо потрібна захисна сітка і чому зменшено кількість автобусних рейсів у напрямках, де фіксується рух ворожих дронів», – зазначив Гололобов.

Він підкреслив: це не перестрахування і не паніка, а – безпека людей.

«Сьогодні додатково проговорю з керівниками служб, які виконують роботи з натягування захисної сітки, з проханням пришвидшити роботи саме на нашій ділянці», – написав Гололобов.

Нагадаємо, застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову вперше зафіксували 25 лютого. Йдеться про атаку на Київський район міста близько 15:00. Як повідомляли в обласній прокуратурі, військові РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні. Він влетів у дерево.

Автор: Вікторія Яковенко
