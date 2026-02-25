FPV-дрон на оптоволокні вперше застосувала РФ по Харкову – прокуратура
Застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову вперше зафіксували сьогодні, 25 лютого.
Йдеться про атаку на Київський район міста близько 15:00. Як повідомляють в обласній прокуратурі, військові РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні. Він влетів у дерево.
“Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ”, – наголосили у відомстві.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Як повідомляла МГ «Об’єктив», ударний БпЛА вдень прилетів по Київському району Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання біля приватних будинків. Інформації щодо постраждалих не було.
Читайте також: РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «FPV-дрон на оптоволокні вперше застосувала РФ по Харкову – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 22:27;