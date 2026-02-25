FPV-дрон на оптоволокні вперше застосувала РФ по Харкову – прокуратура

Застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову вперше зафіксували сьогодні, 25 лютого.

Йдеться про атаку на Київський район міста близько 15:00. Як повідомляють в обласній прокуратурі, військові РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні. Він влетів у дерево.

“Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ”, – наголосили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Як повідомляла МГ «Об’єктив», ударний БпЛА вдень прилетів по Київському району Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання біля приватних будинків. Інформації щодо постраждалих не було.