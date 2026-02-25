Live

FPV-дрон на оптоволокні вперше застосувала РФ по Харкову – прокуратура

Події 22:27   25.02.2026
Олена Нагорна
FPV-дрон на оптоволокні вперше застосувала РФ по Харкову – прокуратура

Застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову вперше зафіксували сьогодні, 25 лютого.

Йдеться про атаку на Київський район міста близько 15:00. Як повідомляють в обласній прокуратурі, військові РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні. Він влетів у дерево.

“Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення РФ”, – наголосили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Як повідомляла МГ «Об’єктив», ударний БпЛА вдень прилетів по Київському району Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання біля приватних будинків. Інформації щодо постраждалих не було.

Читайте також: РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Як відключатимуть світло в Харківській області 26 лютого – графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 26 лютого – графік
25.02.2026, 22:53
Трамвай №20 скоротить маршрут у Харкові 26 лютого
Трамвай №20 скоротить маршрут у Харкові 26 лютого
25.02.2026, 19:37
Всього 23 роки: у Харкові поховали поліцейську, яка загинула під час евакуації
Всього 23 роки: у Харкові поховали поліцейську, яка загинула під час евакуації
25.02.2026, 20:17
Пожежа в п’ятиповерхівці на пр. Індустріальному в Харкові – є загиблий (фото)
Пожежа в п’ятиповерхівці на пр. Індустріальному в Харкові – є загиблий (фото)
25.02.2026, 19:05
На дорогах буде небезпечно – попередження для мешканців Харкова та області
На дорогах буде небезпечно – попередження для мешканців Харкова та області
25.02.2026, 20:41
Співробітник ТЦК у Харкові отримав підозру – що він зробив
Співробітник ТЦК у Харкові отримав підозру – що він зробив
25.02.2026, 21:03

Новини за темою:

10.02.2026
БпЛА вдарив по АЗС на Харківщині: є постраждалий, сталася пожежа (фото)
22.01.2026
Росіяни вдарили дроном по машині «швидкої» на Харківщині
22.01.2026
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
31.12.2025
Двох мешканців Харківщини поранив FPV-дрон напередодні Нового року
30.12.2025
Синєгубов: на Харківщині за добу – один обстріл, але є постраждалий


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрон на оптоволокні вперше застосувала РФ по Харкову – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 22:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Йдеться про атаку на Київський район міста близько 15:00.".