РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз

Вдень 25 лютого пресслужба НАК «Нафтогаз України» повідомила, що два дні безупинно тривають атаки на обʼєкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині.

Загалом окупанти застосували близько 60 ударних дронів, йдеться у повідомленні. Є руйнування.

«Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці разом із підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький.

Нагадаємо, напередодні у Нафтогазі інформували, що РФ обстрілює газодобувну інфраструктуру протягом доби 24 лютого. Зокрема ввечері били по Харківській області. Атакували дронами.