РФ два дня беспрерывно атакует газовые объекты на Харьковщине – Нафтогаз
Фото: НАК «Нафтогаз Украины»
Днем 25 февраля пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что два дня беспрерывно продолжаются атаки на объекты хранения газа и производственные мощности в Харьковской и Черниговской областях.
В общем оккупанты применили около 60 ударных дронов, говорится в сообщении. Есть разрушение.
«Как только ситуация безопасная позволит, наши специалисты вместе с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий.
Напомним, накануне в Нафтогазе информировали, что РФ обстреливает газодобывающую инфраструктуру в течение суток 24 февраля. В частности, вечером били по Харьковской области. Атаковали дронами.
Читайте также: Удар по «Новой почте» под Харьковом: экологи оценили ущерб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, газ, НАК «Нафтогаз Украины», харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ два дня беспрерывно атакует газовые объекты на Харьковщине – Нафтогаз», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 14:14;