РФ два дня беспрерывно атакует газовые объекты на Харьковщине – Нафтогаз

Днем 25 февраля пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что два дня беспрерывно продолжаются атаки на объекты хранения газа и производственные мощности в Харьковской и Черниговской областях.

В общем оккупанты применили около 60 ударных дронов, говорится в сообщении. Есть разрушение.

«Как только ситуация безопасная позволит, наши специалисты вместе с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

Напомним, накануне в Нафтогазе информировали, что РФ обстреливает газодобывающую инфраструктуру в течение суток 24 февраля. В частности, вечером били по Харьковской области. Атаковали дронами.