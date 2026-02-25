Удар по «Новой почте» под Харьковом: экологи оценили ущерб
Госэкоинспекция в Харьковской области сообщила: масштабный пожар на «Новой почте» в Новом Коротиче привел к существенному загрязнению воздуха.
Причиной пожара был российский удар — ракетами и БпЛА. Он произошел ночью 13 января.
«Площадь пожара составляла около 500 м², а его тушение длилось почти восемь часов. Значительная продолжительность горения привела к интенсивному выделению продуктов сгорания в атмосферу. В результате возгорания произошло загрязнение атмосферного воздуха», — сообщила пресс-служба Госэкоинспекции Харьковщины.
Ущерб экологии оценили в не менее чем 120,5 млн грн.
Напомним, из-за удара по терминалу «Новой почты» в Коротиче погибли четверо мужчин. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Двое из них в момент атаки находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов.
