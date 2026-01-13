Все погибшие из-за ударов РФ этой ночью – сотрудники «Новой почты»

В пресс-службе «Новой почты» рассказали, что ночью 13 января россияне выпустили ракеты по инновационному терминалу в пригороде Харькова.

«Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично почтовый. В результате атаки ранены четыре коллеги — три сотрудника сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает», – отметили в компании.

Погибли четверо сотрудников терминала. Это – двое работников сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора.

В компании также акцентировали, что с клиентами, чьи посылки были повреждены или уничтожены из-за обстрелов, свяжутся в ближайшее время и компенсируют их стоимость.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались после полуночи 13 января. По данным горсовета и ХОВА, все прилеты — за пределами города. Воздушные силы ВСУ трижды предупреждали о скоростных целях на Харьков – в 00:11, 00:15 и 00:16. По состоянию на утро стало известно о четырех погибших и шести пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 42-летний и 40-летний мужчины – госпитализированы, 58-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что враг ударил по почтовому терминалу в пригороде. В результате атаки начался пожар на площади около 500 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двоих – из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ночью 13 января пригород Харькова оказался под комбинированной атакой врага. Вначале россияне выпустили две ракеты типа «Искандер-М», после чего – четыре БпЛА типа «Герань-2».