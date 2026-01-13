Усі загиблі через удари РФ цієї ночі – співробітники “Нової пошти”

У пресслужбі “Нової пошти” розповіли, що вночі 13 січня росіяни випустили ракети по інноваційному терміналу в передмісті Харкова.

“Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий. Внаслідок атаки поранено чотирьох колег — трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує”, – зазначили в компанії.

Загинули четверо працівників термінала. Це – двоє працівників сортувального центру та два водії партнера-експедитора.

У компанії також наголосили, що з клієнтами, чиї посилки були пошкоджені або знищені через обстріли, зв’яжуться найближчим часом і компенсують їхню вартість.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після опівночі 13 січня. За даними міськради та ХОВА, усі прильоти – за межами міста. Повітряні сили ЗСУ тричі попереджали про швидкісні цілі на Харків – о 00:11, 00:15 та 00:16. Станом на ранок стало відомо про чотирьох загиблих та шістьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 42-річний та 40-річний чоловіки – госпіталізовані, 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що ворог ударив по поштовому терміналу у передмісті. Внаслідок атаки почалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох – з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вночі 13 січня передмістя Харкова опинилося під комбінованою атакою ворога. Спочатку росіяни випустили дві ракети типу «Іскандер-М», після чого – чотири БпЛА типу «Герань-2».