Стало відомо, куди влучили росіяни вночі. Четверо загиблих (фото/відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що вночі 13 січня ворог завдав удару по поштовому терміналу в передмісті.

Внаслідок атаки почалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів.

«За попередніми даними в результаті атаки загинуло чотири особи, ще шість постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі», – уточнили пожежники.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, співробітники ДСНС намагаються загасити пожежу після обстрілу.

Тим часом мер Ігор Терехов повідомив, що вночі окупанти випустили “Шахед” по дитячому санаторію в Шевченківському районі Харкова. На місці удару сталася пожежа.

Що відбувається на місці ударів також показали в Харківській облпрокуратурі.

<br />

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після опівночі 13 січня. За даними міськради та ХОВА, усі “прильоти” – за межами міста. Повітряні сили ЗСУ тричі попереджали про швидкісні цілі на Харків – о 00:11, 00:15 і 00:16. Станом на ранок стало відомо про чотирьох загиблих і шістьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 42-річний та 40-річний чоловіки – ушпиталені, 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.