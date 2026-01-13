Live

Новини Харкова – головне 13 січня: вибухи опівночі, наліт БпЛА

Події 00:30   13.01.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 13 січня: вибухи опівночі, наліт БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:25

Після опівночі в Харкові пролунала серія вибухів, атака триває

Після опівночі у Харкові чули декілька серій вибухів. На той час у місті вже кілька годин як була оголошена повітряна тривога. Мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що “прильоти” були за межами Харкова – у найближчому передмісті. На місці виникла пожежа.

Водночас у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях і дотримуйтесь правил безпеки до відбою“, – попередив Терехов.

Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали також повідомляють про наявність у небі регіону значної кількості російських безпілотників. Інформація оновлюється тут.

Читайте також: Новини Харкова – головне 12 січня: постраждалі від ожеледиці, ДТП, прапор

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне 13 січня: вибухи опівночі, наліт БпЛА
Новини Харкова – головне 13 січня: вибухи опівночі, наліт БпЛА
13.01.2026, 00:30
Вибухи в Харкові вночі 13 січня: дві людини загинули та ще п’ять постраждали
Вибухи в Харкові вночі 13 січня: дві людини загинули та ще п’ять постраждали
13.01.2026, 01:56
Снігове нашестя в Харкові, чи переходять окупанти Оскіл – підсумки 12 січня
Снігове нашестя в Харкові, чи переходять окупанти Оскіл – підсумки 12 січня
12.01.2026, 23:00
Новини Харкова – головне 12 січня: постраждалі через ожеледицю, ДТП, прапор
Новини Харкова – головне 12 січня: постраждалі через ожеледицю, ДТП, прапор
12.01.2026, 22:03
Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік
Як вимикатимуть світло в Харківській області 13 січня – графік
12.01.2026, 21:30
«Росіяни готують новий масований удар»: Зеленський попередив про загрозу
«Росіяни готують новий масований удар»: Зеленський попередив про загрозу
12.01.2026, 21:20

Новини за темою:

13.01.2026
Новини Харкова – головне 13 січня: вибухи опівночі, наліт БпЛА
24.12.2025
Намагаються занурити Харків у холод і темряву – Терехов про вечірні «прильоти»
18.12.2025
Сьогодні на Харківщині лунатимуть вибухи – що станеться
12.12.2025
Знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети – в регіоні пролунають вибухи
11.12.2025
На Харківщині будуть лунати вибухи – причину розповіли у ХОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 13 січня: вибухи опівночі, наліт БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2026 в 00:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".