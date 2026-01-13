Новини Харкова – головне 13 січня: вибухи опівночі, наліт БпЛА
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:25
Після опівночі в Харкові пролунала серія вибухів, атака триває
Після опівночі у Харкові чули декілька серій вибухів. На той час у місті вже кілька годин як була оголошена повітряна тривога. Мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що “прильоти” були за межами Харкова – у найближчому передмісті. На місці виникла пожежа.
“Водночас у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях і дотримуйтесь правил безпеки до відбою“, – попередив Терехов.
Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали також повідомляють про наявність у небі регіону значної кількості російських безпілотників. Інформація оновлюється тут.
