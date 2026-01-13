Удар по терміналу «Нової пошти» в передмісті: названі імена загиблих

У «Новій пошті» назвали імена загиблих працівників внаслідок нічної атаки РФ на термінал у передмісті Харкова.

Через удари загинули:

Віктор Пархоменко, 37 років

Тарас Вовк, 34 роки

Євген Єрмаков, 39 років

Дмитро Захаров, 23 роки.

«Це невимовний біль, який назавжди залишиться в наших серцях. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким», – написали у компанії.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після опівночі 13 січня. За даними міськради та ХОВА, усі прильоти – за межами міста. Повітряні сили ЗСУ тричі попереджали про швидкісні цілі на Харків – о 00:11, 00:15 та 00:16. Станом на ранок стало відомо про чотирьох загиблих та шістьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 42-річний та 40-річний чоловіки – госпіталізовані, 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що ворог ударив по поштовому терміналу в передмісті. Внаслідок атаки почалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох – з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вночі 13 січня передмістя Харкова опинилося під комбінованою атакою ворога. Спочатку росіяни випустили дві ракети типу «Іскандер-М», після чого – чотири БпЛА типу «Герань-2». У пресслужбі «Нової пошти» розповіли: росіяни випустили ракети по інноваційному терміналу у передмісті Харкова. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий. В результаті атаки поранені чотири співробітники “Нової Пошти” — три співробітники сортувального центру та один водій партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їх життю нічого не загрожує, зазначили у компанії. Загинули четверо працівників термінала. Це – двоє працівників сортувального центру та два водії партнера-експедитора. У компанії також наголосили, що з клієнтами, чиї посилки були пошкоджені або знищені через обстріли, зв’яжуться найближчим часом і компенсують їхню вартість.