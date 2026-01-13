Вибухи в Харкові вночі 13 січня: дві людини загинули та ще п’ять постраждали

Вибухи в Харкові лунали після опівночі 13 січня. За даними міськради та ХОВА, усі “прильоти” – за межами міста. Відомо про двох загиблих людей і п’ятьох постраждалих.



Доповнено о 01:56. Кількість загиблих зросла до двох.

Доповнено о 01:52. Ще двоє людей постраждали в передмісті Харкова під час російської атаки.

Доповнено о 01:19. Стало відомо про одну загиблу людину.

Доповнено о 01:13. До трьох зросла кількість постраждалих у передмісті. 42-річний та 40-річний чоловіки ушпиталені. Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Доповнено о 01:07. Ще одна людина отримала поранення внаслідок удару по передмістю Харкова.

Доповнено о 00:54. Постраждалий у передмісті – 42-річний чоловік. Його ушпиталили.

Доповнено о 00:34. За попередньою інформацією, в результаті російської атаки за межами Харкова одна людина отримала поранення.

Доповнено о 00:28. Останні удари також зафіксовані в найближчому передмісті, інформує мер Ігор Терехов. Водночас у Харківській області фіксується велика кількість російських ударних БпЛА.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, за межами міста спалахнула пожежа.

00:19. “У Харкові пролунала серія вибухів. Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе!” – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Ігор Терехов уточнив, що вибухи, які чули в Харкові, пролунали за його межами – в найближчому передмісті.

Перед вибухами моніторингові канали інформували про швидкісні цілі на Харків.

Повітряні сили ЗСУ тричі попереджали про швидкісні цілі на Харків – о 00:11, 00:15 і 00:16.

О 00:19 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що навколо Харкова фіксують велику кількість БпЛА.

Повітряна тривога в місті оголошена з 21:55. Інформація доповнюватиметься.