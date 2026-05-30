На Харківщину насувається гроза: попередження синоптиків

Суспільство 18:41   30.05.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 30 травня.

«У найближчі 30 хвилин зі збереженням до кінця доби 30 травня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, після двох температурних рекордів на початку травня у другій половині місяця синоптики майже щодня попереджали мешканців Харкова й області про небезпечну погоду. Виключенням було лише 16 число. В усі інші ж дні регіон щодня тероризувала або гроза, або злива, або шквали, або все разом. 27 травня сильний вітер наробив лиха у Харкові. Комунальники «Зеленбуду» працювали у посиленому режимі. Останніми днями негода супроводжується суттєвим похолоданням, яке, згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, триватиме щонайменше до першого червня.

У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)
