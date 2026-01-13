Двоє людей загинули в укритті “Нової пошти”, туди вдарила ракета – Синєгубов

З місця “прильотів” у Новому Коротичі начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці комбінованої атаки РФ по “Новій пошті”.

За його словами, по терміналу вдарили дві ракети та чотири “Шахеди”. Загиблих четверо, двох жертв російської атаки вже ідентифікували, особи ще двох – намагаються встановити. Понад 30 людей – поранені.

“Чотири людини перебувають у лікарні. Стан оцінюється як середньої тяжкості. Двох людей було врятовано з-під завалів підрозділом ДСНС під сигнали повітряної тривоги під час атаки “Шахедами”, – сказав начальник ХОВА.

Він зазначив, що двоє загиблих перебували в укритті, проте ворог повністю зруйнував його прицільним ракетним ударом. Ще двоє людей знаходилися поблизу укриття – вони врятувалися. Ще двоє людей загинули на території термінала.

За даними начальника ХОВА, цей термінал обстріляли вже вчетверте. Поки що інформації про те, чи змінюватимуть його розташування, немає.

“Поки що таке питання не проговорювали ми з представниками бізнесу. Усі зусилля спрямовані, щоб, по-перше, допомогти постраждалим, далі ліквідуватимемо оперативно наслідки”, – пояснив Синєгубов.

Відео: пресслужба ХОВА

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після опівночі 13 січня. За даними міськради та ХОВА, усі прильоти – за межами міста. Повітряні сили ЗСУ тричі попереджали про швидкісні цілі на Харків – о 00:11, 00:15 та 00:16. Станом на ранок стало відомо про чотирьох загиблих та шістьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 42-річний та 40-річний чоловіки – госпіталізовані, 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що ворог ударив по поштовому терміналу в передмісті. Внаслідок атаки почалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох – з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вночі 13 січня передмістя Харкова опинилося під комбінованою атакою ворога. Спочатку росіяни випустили дві ракети типу «Іскандер-М», після чого – чотири БпЛА типу «Герань-2». У пресслужбі «Нової пошти» розповіли: росіяни випустили ракети по інноваційному терміналу у передмісті Харкова. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий. В результаті атаки поранені чотири співробітники “Нової Пошти” — три співробітники сортувального центру та один водій партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їх життю нічого не загрожує, зазначили у компанії. Загинули четверо працівників термінала. Це – двоє працівників сортувального центру та два водії партнера-експедитора. У компанії також наголосили, що з клієнтами, чиї посилки були пошкоджені або знищені через обстріли, зв’яжуться найближчим часом і компенсують їхню вартість.